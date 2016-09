Gaisa balonu festivāls – jau 10. reizi

6. septembrī no 16.00 līdz 18.00 Veclaicenē orientēšanās seriāla “Horizonts 2016” 14. kārta.

No 8. līdz 10. septembrim Alūksnes novada teritorijā Gaisa balonu festivāls “Liepna no putna lidojuma”. Atkarībā no laika apstākļiem, norisināsies brīvie lidojumi novada teritorijā uz dienvidiem no Alūksnes. 8. septembrī 18.00 – 20.00 lidojums pāri Alūksnei, 9. septembrī no 8.00 līdz 10.00 un no 18.00 līdz 20.00 lidojumi novada teritorijā, 10. septembra rītā lidojums Kalncempju apkārtnē.

9. septembrī 15.00 Alūksnes muzejā izstāžu “Nauda Latvijā un pasaulē” un “Ieskats Dziesmu svētku vēsturē” atklāšana.

