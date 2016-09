Nemainīgās 1. septembra sajūtas

3. septembrī 22.00 klubā “Cita opera” sezonas atklāšana ar populārā raidījuma “EHR TOP 40” vadītāju Robertu Lejasmeijeru, iesildīs Dj Mile Kelly.

3., 4. septembrī no 10.00 Alūksnes Pilssalā Starptautiskās sacensības kuģu modelismā.

6. septembrī no 16.00 līdz 18.00 Veclaicenē orientēšanās seriāla “Horizonts 2016” 14. kārta.

No 8. līdz 10. septembrim Alūksnes novada teritorijā Gaisa balonu festivāls “Liepna no putna lidojuma”. Atkarībā no laika apstākļiem, norisināsies brīvie lidojumi novada teritorijā uz dienvidiem no Alūksnes.

Lasīt tālāk »