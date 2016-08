Apes pilsētas svētki 2016

Līdz 10. septembrim tiek pagarināta studentu uzņemšana visās studiju programmās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Alūksnes filiālē.

3. – 4. septembrī no 10.00 Alūksnes Pilssalā Starptautiskās sacensības kuģu modelismā.

6. septembrī no 16.00 līdz 18.00 Veclaicenē orientēšanās seriāla “Horizonts 2016” 14. kārta.

8. – 10. septembrī Alūksnes novada teritorijā Gaisa balonu festivāls “Liepna no putna lidojuma”. Atkarībā no laika apstākļiem, norisināsies brīvie lidojumi novada teritorijā uz dienvidiem no Alūksnes.

Lasīt tālāk »